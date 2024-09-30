Yayınlanma: 30.09.2024 - 10:20

Güncelleme: 30.09.2024 - 10:20

İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi vize ve final sınavları için takvim yayınladı. Üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler ise AUZEF sınavları için geri sayıma geçti. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi ara sınavları ne zaman?

2024-2025 AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz dönemi akademik takvimi yayımlandı.

Takvime göre; AUZEF ara dönem (vize) sınavları 2 Kasım - 3 Kasım 2024 tarihlerinde, yarıyıl sonu (bitirme-final) sınavları ise 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Başarısız olan ve not yükseltmek isteyen adaylar, 1-2 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak yarıyıl sonu (telafi) sınavlarına katılacak.

AUZEF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ

Ara Dönem (Vize) Sınavları: Güz Dönemi 2 Kasım - 3 Kasım 2024 / Bahar Dönemi 12 - 13 Nisan 2025

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): Güz Dönemi 28 Aralık - 29 Aralık 2024 / Bahar Dönemi 31 Mayıs - 1 Haziran 2025

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): Güz Dönemi 1 Şubat - 2 Şubat 2025 / Bahar Dönemi 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025

Mezuniyete Üç Ders Sınavı: 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 6 Eylül 2025