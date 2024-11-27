Yayınlanma: 27.11.2024 - 12:43

Güncelleme: 27.11.2024 - 12:43

ATA AÖF sınav giriş belgesi 2024-2025 öğretim yılı güz dönemi ara sınavların tarihi araştırılıyor. Peki, ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2024-2025 Öğretim Yılı akademik takvimine göre ATA AÖF vize (ara) sınavları 30 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak.

Sınav oturum tarihleri şöyle;

Ara (vize) Sınavı

I. Oturum 30 Kasım 2024 Saat 09.30

II. Oturum 30 Kasım 2024 Saat 14.00

III. Oturum 01 Aralık 2024 Saat 09.30'da uygulanacak.

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

I. Oturum 11 Ocak 2025

II. Oturum 11 Ocak 2025

III. Oturum 12 Ocak 2025

Bütünleme Sınavı

I. Oturum 15 Şubat 2025

II. Oturum 15 Şubat 2025

III. Oturum 16 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak.

ATA AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

ATA AÖF sınav giriş belgesi, ÖYS (Öğrenme Yönetim Sistemi) üzerinden ya da obs.atauni.edu.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile alınabilecek.

Öğrenciler, sınav giriş belgesi ile beraber sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve sınav kurallarına ulaşabilecek.