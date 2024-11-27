The Last of Us 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Last of Us 2. sezon oyuncuları...
İlk sezonuyla büyük ilgi gören HBO dizisi The Last of Us'ın ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, The Last of Us 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Last of Us 2. sezon oyuncuları...
Sıra dışı senaryosu ile dikkat çeken The Last of Us'ın 2. sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla beraber dizi hayranlarının giderek merak ettiği The Last of Us Türkiye'de BluTV üzerinden yayınlanıyor. Peki, The Last of Us 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Last of Us 2. sezon oyuncuları...
THE LAST OF US 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
HBO'nun dünya çapında ilgi gören yapımı The Last of Us'ın içerik şefi Casey Bloys uzun süredir beklenen haberi verdi. Yapılan açıklamaya göre The Last of Us'ın ikinci sezonu, 2025 yılının ilkbaharında izleyicilerle buluşacak.
THE LAST OF US 2. SEZON OYUNCU KADROSU
Bella Ramsey (Ellie)
Pedro Pascal (Joel)
Gabriel Luna (Tommy)
Rutina Wesley (Maria)
Bella Ramsey, Ellie Williams karakterini yeni sezonda da canlandırmaya devam edecek. Joel Miller karakterini canlandıran Pedro Pascal'ın da yeni sezonda olması bekleniyor.
Bella ve Pedro'nun yanı sıra Gabriel Luna ve Rutina Wesley'in de ikinci sezonda yer alması bekleniyor.
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