ATA AÖF 2024-2025 eğitim yılı yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı, 24 Ağustos’ta gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek için Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’nin resmi internet sayfasını takip ediyor. Peki, ATA AÖF yaz okulu yaz okulu ve mezuniyete üç ders sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, ayrıntılar...

ATA AÖF YAZ OKULU YAZ OKULU VE MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adaylar, 24 Ağustos’ta 2024-2025 eğitim yılı yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavına katıldı. Sınav sonuçları için resmi bir tarih henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl sonuçlar sınavdan 4 gün sonra, 28 Ağustos’ta ilan edilmişti. Bu doğrultuda, 2025 yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınav sonuçlarının 27-28 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavına katılan adaylar, sonuçlar açıklandığında sorgulama işlemlerini OBS, ÖYS, ATA AÖF Hibrit, ATAAOF OYS ve AtaMeta uygulamaları üzerinden yapabilecek. Sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar ise Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinde yer alan 'Sonuç İtirazı' bölümünden gerekli alanları doldurarak başvurularını gerçekleştirebilecek.