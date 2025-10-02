Atatürk Üniversitesi’nde yürütülen “sınavsız ikinci üniversite” uygulaması kapsamında, farklı alanlarda ikinci diploma sahibi olmak isteyen adaylar için başvuru ve kayıt süreci devam ediyor. Peki, Atatürk Üniversitesi ikinci üniversite başvuruları başladı mı? ATA AÖF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır?

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Atatürk Üniversitesi (ATA AÖF) ikinci üniversite başvuruları sürüyor. Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, öğrencilere ve mezunlara kariyerlerini güçlendirecek yeni imkânlar sunan üniversite, “sınavsız ikinci üniversite” uygulaması kapsamında farklı alanlarda ikinci diploma sahibi olmak isteyenlere fırsat tanıyor. Başvuru ve kayıt süreci ise yarın, 3 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

ATA AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

Bu kapsamda herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans veya ön lisans programından mezun olan, öğrenciliği devam eden ya da yeni kayıt yaptıran adaylar, aynı alanda olmamak şartıyla Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde ikinci üniversiteye kayıt olabiliyor.

Lisans mezunları veya öğrencileri, ikinci üniversite olarak hem lisans hem de ön lisans programlarını tercih edebilirken; ön lisans mezunları veya öğrencileri yalnızca ön lisans programlarına başvurabiliyor. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’nde mevcut programa kayıtlı olan öğrencilerin ise başvuru yapabilmeleri için mevcut programlarından mezun olmaları ya da kayıtlarını sildirmeleri gerekiyor.

Daha önce herhangi bir lisans veya ön lisans programından mezun olan adaylar ise ek bir belge göndermeksizin ve sınavsız şekilde kayıt yaptırabiliyor. Sınavsız ikinci üniversite kapsamında materyal ücreti ödeme ve kesin kayıt işlemleri yarına kadar devam edecek.