AUGİS başvuruları başladı mı? Açıköğretim sınavı görevli ücretleri ne kadar?
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre 13 Ağustos 2022'de gerçekleşecek olan 2021-2022 Açıköğretim Programları Yaz Dönemi Sınavı için görev talepleri açıldı. AUGİS ücretleri ne kadar?
Anadolu Üniversitesi görevli ücretleri merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre 13 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim Programları Yaz Dönemi Sınavı görev talepleri açıldı.
AUGİS BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklama şöyle; 2021-2022 AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YAZ DÖNEMİ SINAVI (13 Ağustos 2022) için görev talepleri açılmıştır. Sınavda görev almak isteyenler, 27 Temmuz 2022 Salı saat 23:59'a kadar AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulunabilirler.
AUGİS BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?
Anadolu Üniversitesi açık öğretim yaz dönemi sınavında görev almak için https://augis.anadolu.edu.tr adresinden başvuruda bulunabilirsiniz.
AUGİS ÜCRETLERİ NE KADAR?
Anadolu Üniversitesi 2022 görevli ücretleri şöyle:
Bina sınav sorumlusu:280 TL
Bina yöneticisi: 230 TL
Salon başkanı: 200 TL
Gözetmen: 170
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