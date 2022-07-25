AUGİS başvuruları başladı mı? Açıköğretim sınavı görevli ücretleri ne kadar?

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:52

Anadolu Üniversitesi görevli ücretleri merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre 13 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim Programları Yaz Dönemi Sınavı görev talepleri açıldı.

AUGİS BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?



Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklama şöyle; 2021-2022 AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YAZ DÖNEMİ SINAVI (13 Ağustos 2022) için görev talepleri açılmıştır. Sınavda görev almak isteyenler, 27 Temmuz 2022 Salı saat 23:59'a kadar AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulunabilirler.



AUGİS BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi açık öğretim yaz dönemi sınavında görev almak için https://augis.anadolu.edu.tr adresinden başvuruda bulunabilirsiniz.



AUGİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Anadolu Üniversitesi 2022 görevli ücretleri şöyle:

Bina sınav sorumlusu:280 TL

Bina yöneticisi: 230 TL

Salon başkanı: 200 TL

Gözetmen: 170



