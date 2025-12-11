İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 8-9 Kasım tarihlerinde yapıldı. Peki, AUZEF ara sınav (vize) sonuçları açıklandı mı?AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçları genellikle sınav tarihinden itibaren 2 hafta içinde açıklanıyor. Sınavın yapıldığı tarih dikkate alındığında, sonuçların en geç 213 Kasım 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Sonuç tarihi ile ilgili İstanbul Üniversitesi tarafından resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Açıköğretim programlarında 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.

AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Ara Sınav (Vize) 08 Kasım - 09 Kasım 2025

Bitirme Sınavı (Final) 27 Aralık - 28 Aralık 2025

Bütünleme Sınavı (Telafi) 31 Ocak - 01 Şubat 2026