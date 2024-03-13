AUZEF Bahar Dönemi vize sınavları ne zaman? AUZEF bahar dönemi ara sınav takvimi...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav takvimi, AUZEF'te açıktan üniversite eğitimi alan öğrencilerce merak ediliyor. Peki, AUZEF Bahar Dönemi vize sınavları ne zaman? AUZEF bahar dönemi ara sınav takvimi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 13:04
AUZEF Bahar Dönemi vize sınavları ne zaman? AUZEF bahar dönemi ara sınav takvimi...
Abone Ol google-news

AUZEF Bahar Dönemi sınavları merak edilmeye başladı. Güz Dönemi sınavları geride kalan AUZEF'in Bahar Dönemi sınavlarının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki, AUZEF Bahar Dönemi vize sınavları ne zaman? AUZEF bahar dönemi ara sınav takvimi...

AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi sınav tarihleri henüz açıklanmadı.

AUZEF DERS ALMA  DUYURUSU

AUZEF Ders Ekle-Sil işlemleri 18 - 25 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Üstten Ders Alma işlemleri de 18 - 25 Mart 2024 tarihleri arasında olacak.


AUZEF haberleri bahar dönemi haberleri vize haberleri

İlgili Haberler

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonucu görüntüleme

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonucu görüntüleme
MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuçları nasıl sorgulanır?

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuçları nasıl sorgulanır?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gaslighting nedir? Gaslighting ne demek?

Gaslighting nedir? Gaslighting ne demek?
Günlük burç yorumları: 14 Mart 2024 Perşembe Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mart 2024 Perşembe Kova burcu yorumu
Kiralık gönderileceği iddia edilmişti: Arda Güler'den Real Madrid kararı!

Kiralık gönderileceği iddia edilmişti: Arda Güler'den Real Madrid kararı!
Eros davası: Mahkeme kapısını yumrukladılar, dava büyük salona alındı

Eros davası: Mahkeme kapısını yumrukladılar, dava büyük salona alındı
18 yıllık Survivor tarihinde bir ilk: Bir gecede toplam 32 ceza!

18 yıllık Survivor tarihinde bir ilk: Bir gecede toplam 32 ceza!
Günlük burç yorumları: 14 Mart 2024 Perşembe Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mart 2024 Perşembe Oğlak burcu yorumu
TFF açıkladı: Galatasaray ile Fenerbahçe'den Süper Kupa kararı!

TFF açıkladı: Galatasaray ile Fenerbahçe'den Süper Kupa kararı!
Japonlar “Oppenheimer” filminin Oscar almasına tepkili

Japonlar “Oppenheimer” filminin Oscar almasına tepkili