AUZEF Bahar Dönemi vize sınavları ne zaman? AUZEF bahar dönemi ara sınav takvimi...
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav takvimi, AUZEF'te açıktan üniversite eğitimi alan öğrencilerce merak ediliyor. Peki, AUZEF Bahar Dönemi vize sınavları ne zaman? AUZEF bahar dönemi ara sınav takvimi...
AUZEF Bahar Dönemi sınavları merak edilmeye başladı. Güz Dönemi sınavları geride kalan AUZEF'in Bahar Dönemi sınavlarının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki, AUZEF Bahar Dönemi vize sınavları ne zaman? AUZEF bahar dönemi ara sınav takvimi...
AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF Bahar Dönemi sınav tarihleri henüz açıklanmadı.
AUZEF DERS ALMA DUYURUSU
AUZEF Ders Ekle-Sil işlemleri 18 - 25 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.
Üstten Ders Alma işlemleri de 18 - 25 Mart 2024 tarihleri arasında olacak.
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