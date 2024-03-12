ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonucu görüntüleme

Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) sonucu için geri sayım sürüyor. Yapılan açıklamaya göre, ÖGG sınav sonuçları mart ayında ilan edilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonucu görüntüleme

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 11:50
ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonucu görüntüleme
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Özel Güvenlik Sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı günü bekliyor. Yılın ilk sınavı olan Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı 24 Şubat 2024 tarihinde tamamlanmıştı. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonucu görüntüleme 

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yayımlanan sınav talimatında yer alan bilgilere Özel Güvenlik Sınav sonuçları 15 Mart 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sayfasında bulunan online işlemler bölümünden görüntüleyebilecek.

ÖGG SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖGG sınav sonuçları için EGM resmi sayfasında ilgili alana T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodunu yazarak sorgulama yapabilirsiniz.


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