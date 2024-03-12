MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuçları nasıl sorgulanır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı 3 Mart'ta ÖSYM tarafından yapıldı. Askeri öğrenci olabilmek için yıl boyunca hazırlanan ve sınava katılım sağlayan adaylar ise gözlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) gelecek sonuç açıklamasına çevirdi. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuçları nasıl sorgulanır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 11:15
MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuçları nasıl sorgulanır?
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2024 MSÜ sınav sonuçları için geri sayım başladı. 3 Mart tarihinde uygulanan MSÜ sınavı sonrasında soru ve cevaplar yayımlanmıştı. Sınav sonrası cevaplarını kontrol eden adaylar ise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuçları nasıl sorgulanır?

2024 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 MSÜ sınav sonuç tarihi belli oldu. Buna göre; 2024 MSÜ sınav sonuçları 28 Mart 2024 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.


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