Yayınlanma: 10.07.2024 - 11:41

Güncelleme: 10.07.2024 - 11:41

İstanbul Üniversitesi'na bağlı AUZEF'de 2023-2024 bahar dönemi bitirme (final) sınavı harf notları açıklandı. Bu gelişmenin ardından gözler bütünleme sınavı tarihinde. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınavı hangi gün?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Bütünleme Sınavı (Telafi) sınavları 3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ

Söz konusu sınavlara ilişkin, sınav merkezi tercih işlemleri devam ediyor. Adaylar Sınav merkezi tercih işlemlerini; 10 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar "https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/" adresinden yapabilecek.