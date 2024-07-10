AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınavı hangi gün?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bütünleme sınavlarına geri sayım başladı. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınavı hangi gün?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2024 - 11:41
AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınavı hangi gün?
Abone Ol google-news

İstanbul Üniversitesi'na bağlı AUZEF'de 2023-2024 bahar dönemi bitirme (final) sınavı harf notları açıklandı. Bu gelişmenin ardından gözler bütünleme sınavı tarihinde. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınavı hangi gün?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Bütünleme Sınavı (Telafi) sınavları 3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ

Söz konusu sınavlara ilişkin, sınav merkezi tercih işlemleri devam ediyor. Adaylar Sınav merkezi tercih işlemlerini; 10 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar "https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/" adresinden yapabilecek.


AUZEF haberleri ne zaman haberleri Bütünleme sınavı haberleri

İlgili Haberler

2024 LGS tercihleri ne zaman bitiyor? Lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 LGS tercihleri ne zaman bitiyor? Lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Aile Destek ödemeleri uzatıldı mı? Aile Destek ödemeleri ne zaman yapılacak?

Aile Destek ödemeleri uzatıldı mı? Aile Destek ödemeleri ne zaman yapılacak?
Ek ders neden yatmadı? Temmuz ayı öğretmenlerin ek ders ücreti ne zaman yatacak?

Ek ders neden yatmadı? Temmuz ayı öğretmenlerin ek ders ücreti ne zaman yatacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler