YKS başvuru ücretlerine büyük zam: Sınava girmek cep yakacak!
Bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular dün başladı. Sınav ücretlerine büyük oranda zam yapıldı. Öğrenciler, sınavdan çok artan maliyetleri düşünüyor.
21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular başladı. Ancak sınav ücretlerine gelen zam dikkat çekti. 2024 yılında 295 TL olan tek oturum ücreti, yüzde 52 artışla 450 TL’ye yükseldi. Tüm oturumlara katılacak adaylar ise toplamda bin 350 TL ödemek zorunda kalacak.
YKS BAŞVURULARI BAŞLADI
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 6 Şubat itibarıyla YKS başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular, ÖSYM başvuru merkezlerinden, https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabiliyor.
BAŞVURU TARİHLERİ VE GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ
YKS başvuruları 6 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurusunu kaçıran adaylar, 11-13 Mart tarihlerinde yüzde 50 zamlı ücretle geç başvuru yapabilecek.
YKS 2025 BAŞVURU ÜCRETLERİ
TYT, AYT, YDT oturum başına: 450 TL
Tüm oturumlara katılım: 1.350 TL
2024 YILINDA ÜCRETLER NE KADARDI?
Geçtiğimiz yıl her oturum için 295 TL olan sınav ücreti, bu yıl yüzde 52 zamlanarak 450 TL’ye çıktı. Öğrenciler, sınavdan çok bu yüksek zammı konuşmaya başladı.
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