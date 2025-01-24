Yayınlanma: 24.01.2025 - 17:33

Güncelleme: 24.01.2025 - 17:33

AUZEF güz dönemi final sınavları 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulandı, sonuçlar ise 6 Ocak 2025 tarihinde ilan edildi. Peki, AUZEF bütünleme sınavı yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, ayrıntılar...

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI YERLERİ AÇIKLANDI MI?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav giriş belgelerine ilişkin duyuru yayımlandı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, sınava girecek vatandaşlar sınav giriş belgelerini 24 Ocak tarihinden itibaren edinebilecek.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF Bütünleme (Telafi) Sınavı 1 Şubat - 2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Üniversite'den yapılan açıklamada; "Değerli Öğrencilerimiz, 01 - 02 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak olan bütünleme sınavına (telafi) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz. " denildi.



