Yayınlanma: 22.01.2025 - 15:32

Güncelleme: 22.01.2025 - 15:32

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, bursluluk sınavı bu yıl nisan ayında yapılacak. Peki, Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır?

İOKBS 2025 TARİHİ

2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan 2025 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

İOKBS BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Başvuruların ne zaman başlayacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 13 Şubat'ta başlamış ve 1 Mart'ta sona ermişti. Bu yıl da başvuruların Şubat ayında başlaması bekleniyor.

Başvuru işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi (https://www.meb.gov.tr) veya e-Okul sistemi (https://e-okul.meb.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuru şartları ve detayları, başvuru kılavuzunda yer alacak