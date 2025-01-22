EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, tercih sürecinde işlemlerini tamamlayan adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından başlatılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, 16 Ocak’ta başlayan tercih dönemi sonrasında merakla bekleniyor. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...
EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Adaylar, EKPSS tercihlerini 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih süreci, 16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlayıp, 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
2025 EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Ocak'ta başlatılan EKPSS tercih sürecinin sona erme tarihi adaylar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl tercihler 19 Şubat'ta açıklanmıştı ve bu yıl da sonuçların şubat ayı ortalarında açıklanması bekleniyor.
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