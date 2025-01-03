AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavı oturumları ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 14:50

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavları 28 - 29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. Peki, AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Geçmiş yıllarda AUZEF sınav sonuçları 15 gün içinde ilan edilmişti.

AUZEF SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

AUZEF final sınavı sonuçları açıklandığında adaylar sınav sonuçlarına kurumun internet sitesi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve aday şifreleri ile erişebilecek.


Etiketler: #AUZEF #İstanbul Üniversitesi #sınav sonuçları #sınav

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