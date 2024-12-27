Yayınlanma: 27.12.2024 - 20:32

Güncelleme: 27.12.2024 - 20:32

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 850 gelir uzman yardımcısı alımı ilanı yayımlandı. İlana göre, Başkanlığın açık bulunan kadrolarına atanmak üzere, sınavla 820 Gelir Uzman Yardımcısı ve 30 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı alınacak. Peki, GİB uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri ne zaman? GİB uzman yardımcısı sınav tarihi ne zaman?

GİB UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Sınava ön başvurular, 14-20 Şubat 2025 tarihleri arasında, nihai başvurular ise 6-12 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak.

GİB UZMAN YARDIMCISI SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Giriş sınavının yazılı bölümü 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 13.45'te, Ankara'da, ÖSYM Elektronik Sınav Merkezinde (e-Sınav Merkezi) elektronik sınav olarak yapılacak. Sınav, saat 13.45'te başlayacak ve 90 dakika sürecekt. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.