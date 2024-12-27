AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2024 - 14:53

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavlar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilirken, öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi açıklamaları doğrultusunda sonuçların kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor. Peki, AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB’in sınav takvimine göre, AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının 22 Ocak 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar, Açık Öğretim Lisesi’nin resmi internet sitesi olan aol.meb.gov.tr üzerinden duyurulacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecekler. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, başarı durumlarına göre bir sonraki adımlarını planlayabilecekler.


Etiketler: #AÖL #Açık Öğretim #Açık Öğretim Lisesi

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