İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Peki, AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF final sınav sonuçları nereden öğrenilir?
AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İstanbul Üniversitesi AUZEF tarafından yapılan duyuruda, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi bitirme (final) sınav sonuçlarının erişime açıldığı bildirildi.
AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Öğrenciler, sınav sonuçlarını auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilirler.