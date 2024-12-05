Yayınlanma: 05.12.2024 - 09:31

Güncelleme: 05.12.2024 - 09:31

İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav tarihleri yayımlanan takvimle duyuruldu. AUZEF güz dönemi ara sınavları üç oturumda tamamlanacak. Peki, AUZEF final sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?

AUZEF FİNAL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AUZEF Bitirme (Final) Sınavı 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF Bütünleme (Telafi) Sınavı 1 Şubat - 2 Şubat 2025 arihlerinde uygulanacak.