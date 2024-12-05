AUZEF final sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi final takvimi yayımlandı. Peki, AUZEF final sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?

AUZEF final sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2024 - 09:31

İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav tarihleri yayımlanan takvimle duyuruldu. AUZEF güz dönemi ara sınavları üç oturumda tamamlanacak. Peki, AUZEF final sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?

AUZEF FİNAL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AUZEF Bitirme (Final) Sınavı 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF Bütünleme (Telafi) Sınavı 1 Şubat - 2 Şubat 2025 arihlerinde uygulanacak.


Etiketler: #İstanbul üniversitesi AUZEF #AUZEF #Final sınavı #Bütünleme sınavı

İlgili Haberler

EKPSS tercihleri ne zaman? 2024 EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

EKPSS tercihleri ne zaman? 2024 EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?
Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı (İOKBS) başvuru şartları neler?

Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı (İOKBS) başvuru şartları neler?
ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler