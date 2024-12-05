AUZEF final sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi final takvimi yayımlandı. Peki, AUZEF final sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?
İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav tarihleri yayımlanan takvimle duyuruldu. AUZEF güz dönemi ara sınavları üç oturumda tamamlanacak. Peki, AUZEF final sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?
AUZEF FİNAL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
AUZEF Bitirme (Final) Sınavı 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF Bütünleme (Telafi) Sınavı 1 Şubat - 2 Şubat 2025 arihlerinde uygulanacak.
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