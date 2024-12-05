Yayınlanma: 05.12.2024 - 09:29

Güncelleme: 05.12.2024 - 09:29

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçtiğimiz aylarda açıklanan EKPSS sınav sonuçlarının ardından, aldıkları puanlara göre tercih yapacak olan adaylar gözlerini EKPSS tercih kılavuzuna çevirdi. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman? 2024 EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

EKPSS TERCİHLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?

Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.