Bakan Tekin mesaj verdi: 9. sınıflara telafi sınavı mı geliyor?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın kademeli olarak başlattığı 4 dersten başarısız olanların sınıf tekrarı yapacağı uygulama dokuzuncu sınıf öğrencileriyle başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin telafi sınavlarının yapılabileceğine dair mesajlar verdi.
Sınıfta kalan 9. sınıflara telafi sınavlarının yapılması
bekleniyor.
"Sınıf tekrarıyla ilgili şu an okullarımızdaki işlemler
tamamlanmadı. Karne sürecinin tamamlanmış olması okullarımızda bu anlamdaki
telafi niteliğindeki süreçlerin tamamlandığı anlamına gelmez."
Bu açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Milli
Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki değişikliğe göre
dokuzuncu sınıflarda 4 ders ve üzeri zayıfı olan 9. sınıf öğrencileri sınıf
tekrarı yaptı.
BAYRAM SONRASINDA NETLEŞECEK
Telafi niteliğindeki sınavların yapılıp yapılmayacağı bayram
sonrasında sınıfta kalan öğrenci sayısına göre belirlenecek.
Eğitim danışmanları ve öğretmenlere göre sınıf tekrarı doğru
bir karar. Ancak öğrenciler de telafinin gündeme gelmesini istiyor.
NTV'nin haberine göre; Eğitim Danışmanı Nur Erdem Özeren, "Üniversitelerdeki
bütünleme sistemi gibi öğrencilerin aklı başına sonradan gelmesi ve sonradan
başına geldiğinde konuyu ele alması olarak yorumlayayım. Sınırda kalan,
derslerinin genelinde aslında iyi olmasına rağmen yaşadığı çeşitli
olumsuzluklar nedeniyle zorda kalan çocuklar için telafi, bir kurtuluş yöntemi
olabilir. O yüzden telafi şeklini de buna göre ayarlamak gerekir"
açıklamasında bulundu.
30 günden fazla devamsızlık yapan öğrenciler başarısız
sayılarak sınıf tekrarı yapılıyor. Bu konuda herhangi bir af gündemde değil.
Yusuf Tekin, "Devamsızlıkla ilgili de daha önce de söylemiştim herhangi af ya da benzeri düzenleme yapmayı düşünmüyoruz. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum" demişti.
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