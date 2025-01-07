AUZEF final sonuçları açıklandı mı? AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Güz dönemi final sınavlarının üzerinden günler geçmesi nedeniyle gözler sonuçlara çevrildi. Peki, AUZEF final sonuçları açıklandı mı? AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF final sonuçları açıklandı mı? AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2025 - 09:48

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final (bitirme) sınavı 28-29 Aralık 2024 tarihinde uygulandı. Peki, AUZEF final sonuçları açıklandı mı? AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF final sonuçlarının sınav günü itibariyle 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Sınav sonuçları aksis.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacak.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI 2025 NE ZAMAN?

Final oturumları ardından gündeme gelen konulardan biri de bütünleme sınavı oldu. AUZEF 2024-2025 takvimine göre, AUZEF Bütünleme (Telafi) Sınavı 1 Şubat - 2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak.


Etiketler: #AUZEF #Bütünleme sınavı

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