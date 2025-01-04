ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları için geri sayım sürüyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçlarına nasıl bakılır?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2025 - 11:53

Emniyet Genel Müdürlüğü takvimiyle 2024 yılının son ÖGG sınav sonuç tarihi duyurulmuştu. Takvime göre, ÖGG sınav sonuçları ocak ayının ilk haftasında ilan edilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını EGM'nin https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numaraları ve güvenlik kodu ile sorgulayabilecekler.

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Sınav değerlendirmesi, silah farkı sınavına katılan adaylar için yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50 puan olması ve bu puan ile daha önce başarılı olunan temel silahsız sınav puan toplamının ortalamasının en az 60 puan olması gerekmektedir. Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan ve silah farkı eğitimi alarak sınava silahlı olarak katılan adaylar için de benzer kriterler geçerlidir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.


Etiketler: #ÖGG #sınav sonuçları #Sınav sonucu #sınav

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