2024-2025 Eğitim yılının AUZEF sınavları uygulandı. Bugünlerde ise mezuniyete üç ders sınavının ayrıntıları merak ediliyor. Peki, AUZEF mezuniyet 3 ders sınavı ne zaman? AUZEF mezuniyet 3 ders sınavı başvurusu nasıl yapılır? AUZEF mezuniyet üç ders sınavına kimler girebilir?



AUZEF MEZUNİYET İÇİN ÜÇ DERS SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

18 Ağustos'ta başlayan AUZEF mezuniyete üç ders sınavı başvuru işlemleri 25 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek.



AUZEF MEZUNİYET İÇİN ÜÇ DERS SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, aksis.istanbul.edu.tr adresine girip AUZEF ÖYS (Öğrenme Yönetim Sistemi) alanına tıklamaları ve Başvurularım menüsünden “Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı Başvuruları” sekmesinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

KİMLER AUZEF ÜÇ DERS SINAVINA GİREBİLİR?



Programındaki eğitimini tamamlamış, tüm dönemlerden en fazla üç başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyet için üç ders sınavına girebilirler.

Başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan minimum 2.00 AGNO notunu sağlayamayan öğrenciler, DC, DD (koşullu başarılı) harf notlu derslerinden en fazla üçünden mezuniyet için üç ders sınavına girebilirler.

Lisans ve önlisans programına kayıtlı öğrenciler mezuniyet için üç ders sınavına girmek istedikleri ders(ler)i daha önce almış olmalıdırlar.

Öğrencinin programında almak zorunda olup daha önce hiçbir şekilde almadığı ders(ler)den sınava girmesi mümkün değildir.

Zorunlu staj/uygulama veya proje dersi olan öğrencilerin bu derslerini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Aksi durumda sınava giremezler.

Ders intibakı ve birleştirmesi durumunda öğrenci derslerin güncel halinden ve notlarından sınava girer.

Mezuniyet için üç ders sınavına giren öğrencilerin sınavdan alacakları notlar ilgili derslerin en son geçerli notları olacaktır.

Herhangi bir sebeple mezuniyet için üç ders sınavına katılmayan veya katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.