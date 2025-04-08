AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı? AUZEF bahar dönemi sınavı ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler, sınav dönemine hazırlanırken, sınav giriş belgesi ve sınav tarihleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı? AUZEF bahar dönemi sınavı ne zaman?

AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı? AUZEF bahar dönemi sınavı ne zaman?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.04.2025 - 10:14

Bahar Dönemi sınavları için geri sayım başladı. AUZEF giriş belgesine erişmeye çalışıyor. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı? AUZEF bahar dönemi sınavı ne zaman?

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

AUZEF bahar dönemi ara sınav 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde uygulanacak. AUZEF sınav yerleri sınav tarihine yaklaşık bir hafta öne ilan ediliyor. AUZEF sınav giriş belgesi 5 Nisan Cumartesi günü duyuruldu.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

12-13 Nisan 2025 tarihinde yapılacak olan ara sınava (vize) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.

AUZEF SINAV TARİHLERİ 2025

AUZEF Ara Sınav (Vize) 12 - 13 Nisan 2025

AUZEF Bitirme (Final) Sınavı 31 Mayıs - 1 Haziran 2025

Bütünleme (Telafi) Sınavı 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 6 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.


Etiketler: #AUZEF #AUZEF sınav giriş belgesi

İlgili Haberler

2025 MEB AGS ne zaman? Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir?

2025 MEB AGS ne zaman? Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir?
İstanbul'da üniversiteliler tutuklu arkadaşları için eylemde: YTÜ'de sınav boykotu, Boğaziçi'nde yürüyüş

İstanbul'da üniversiteliler tutuklu arkadaşları için eylemde: YTÜ'de sınav boykotu, Boğaziçi'nde yürüyüş
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler