Yayınlanma: 08.04.2025 - 10:14

Güncelleme: 08.04.2025 - 10:14

Bahar Dönemi sınavları için geri sayım başladı. AUZEF giriş belgesine erişmeye çalışıyor. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı? AUZEF bahar dönemi sınavı ne zaman?

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

AUZEF bahar dönemi ara sınav 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde uygulanacak. AUZEF sınav yerleri sınav tarihine yaklaşık bir hafta öne ilan ediliyor. AUZEF sınav giriş belgesi 5 Nisan Cumartesi günü duyuruldu.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

12-13 Nisan 2025 tarihinde yapılacak olan ara sınava (vize) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.

AUZEF SINAV TARİHLERİ 2025

AUZEF Ara Sınav (Vize) 12 - 13 Nisan 2025

AUZEF Bitirme (Final) Sınavı 31 Mayıs - 1 Haziran 2025

Bütünleme (Telafi) Sınavı 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 6 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.