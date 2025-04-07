2025 MEB AGS ne zaman? Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (AGS) ayrıntıları belli oldu. Peki, 2025 MEB AGS ne zaman? Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir?

2025 MEB AGS ne zaman? Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.04.2025 - 17:21

Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Değerlendirme Sınavı, Akademik Yeterlilik Sınavı (AYS) ve 2025 Öğretmenlik Branş Bilgisi Testi (ÖBBT) olmak üzere iki ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Peki, 2025 MEB AGS ne zaman? Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir? İşte, ayrıntılar...

MEB AGS NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre, Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) 13 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek.

Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS'de 80 soru sorulacak. ÖABT oturumu ise adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere 50 sorudan oluşacak.

MEB AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın sonuçları ise 13 Ağustos 2025 tarihinde erişime açılacak.

AKADEMİ GİRİŞ SINAVI NEDİR?

AGS (Akademik Giriş Sınavı), Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenecek. Bu sınavda, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan eğitim programlarının önemli bir rolü olacak. Yapılacak bu değişiklik, öğretmen adaylarının yalnızca sınav sonuçlarıyla değil, aynı zamanda eğitim süreçleri ve uygulama deneyimleri ile de değerlendirilmelerini hedefliyor.


Etiketler: #MEB #MEB AGS #öğretmenlik

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