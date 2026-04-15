2025-2026 Eğitim yılının AUZEF Güz Dönemi sınavları ardından Bahar Dönemi sınavları merak konusu oldu. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 AUZEF sınav yerleri belli oldu mu?

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

AUZEF sınav yerleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin sınav giriş belgeleri yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.

AUZEF SINAV TARİHLRİ NE ZAMAN?

Bahar Dönemi Ara Sınav (Vize) 25 - 26 Nisan 2026

Bitirme Sınavı (Final) 06 - 07 Haziran 2026

Bütünleme Sınavı (Telafi) 04 - 05 Temmuz 2026 tarihlerinde uygulanacak.