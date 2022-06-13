AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AUZEF bütünleme sınavları ne zaman?
İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencisi birçok kişi merakla 5 haziranda yapılan bahar dönemi final sınavlarının sonuçlarını bekliyordu. Sınav sonuçları açıklandı. AUZEF sınav sonuçları nereden öğrenilir? AUZEF bütünleme sınavları ne zaman?
İstanbul üniversitesi AUZEF 2021-2022 Eğitim-Öğretim bahar dönemi final sınavlarının sonuçları okulun öğrenci bilgi sisteminden yayımlandı. Bütünleme sınavının soru ve cevap anahtarları da yine aynı sistem üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresine giderek AKSİS giriş ekranına ulaşabilir. Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaptığınızda panel üzerinden sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz. sonuçlarını bekliyordu. Sınav sonuçları bugün açıklandı. Sınav sonuçlarını merak eden öğrenciler, sınav sonuçlarını öğrenmek için aşağıda bulunan linkten giriş yapabilir.
2022 AUZEF sınav sonuçlarını nasıl öğrenebilirim?
İstanbul üniversitesi AUZEF 2021-2022 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Telafi sınavlarının sonuçları okulun öğrenci bilgi sisteminden yayımlandı. Bütünleme sınavının soru ve cevap anahtarları da yine aynı sistem üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresine giderek AKSİS giriş ekranına ulaşabilir. Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaptığınızda panel üzerinden sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF bütünleme sınavları 02 - 03 Temmuz 2022'da gerçekleşecek. Mezuniyet üç ders sınavları ise 24 Temmuz 2022'de yapılacak.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAV MERKEZİ TERCİHİ NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi AUZEF’ten Bütünleme sınavı ile ilgili yapılanduyuru şu şekilde:
“Değerli Öğrencilerimiz,
2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı Telafi Sınavı (Bütünleme) için sınav merkezi tercihinizi 13 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden yapabilirsiniz.”
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