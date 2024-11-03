Yayınlanma: 03.11.2024 - 09:44

Güncelleme: 03.11.2024 - 09:44

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi AUZEF soruları ve cevap anahtarları gündeme geliyor. 3-4 Kasım tarihlerinde İÜ AUZEF vize sınavları gerçekleşiyor. Peki, AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı? AUZEF vize sınav soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AUZEF sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı" menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır. AUZEF soru ve cevap anahtarları henüz yayınlanmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.