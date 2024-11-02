Yeni yılın kelimesi açıklandı! Hikaye ünlü şarkıcı sayesinde başladı!
Collins Sözlüğü, 2024 yılının sözcüğü olarak "brat" kelimesinin seçildiğini açıkladı. Sosyal medyada "brat" kelimesinin ne olduğu araştırılmaya başlandı.
İngiliz merkezli Collins Sözlüğü, "brat" kelimesinin yılın kelimesi olduğunu duyurdu. "Brat" kelimesi birçok sanatsal yapıtta kendine yer bulurken, Haris'in seçim kampanyasında bile kullanıldı.
"BRAT" NE DEMEK?
İngiliz merkezli Collins Sözlüğü, "brat" kelimesinin yılın kelimesi olduğunu duyurdu. Sözlük, "brat" kelimesini "kendine güvenen, bağımsız ve hazcı bir tavırla hareket eden" biri olarak tanımladı.
"BRAT" KELİMESİ NEDEN POPÜLER OLDU?
Bu yıl İngiliz şarkıcı Charli XCX ile özdeşleşen "brat" kelimesi, aynı zamanda şarkıcının müzik listelerinde zirveye yerleşen albümünün adıydı. Collins Sözlüğü, "brat"in yalnızca başarılı bir albüm ismi olmadığını aynı zamanda küresel çapta yankı uyandıran kültürel bir fenomen kelime olduğunu açıkladı.
KAMALA HARIS SEÇİM KAMPANYASINDA KULLANDI
Bu yıl, parlak limon yeşili tonu eşliğinde, "brat" kelimesinin görüntüleri her yerde karşımıza çıktı. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in seçim kampanyasında bile "brat" kelimesini kullandı.
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