Dünyanın en iyi 10 üniversitesi açıklandı: Türk üniversiteleri ancak ilk 500'e girebildi!

ETH ZURICH

İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan ETH Zurich, yedinci sırada yer alarak Avrupa'nın en iyi teknik üniversitelerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Albert Einstein'ın mezun olduğu bu üniversite, mühendislik ve doğa bilimleri alanlarında öne çıkıyor.