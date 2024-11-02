Dünyanın en iyi 10 üniversitesi açıklandı: Türk üniversiteleri ancak ilk 500'e girebildi!
QS Dünya Üniversite Sıralaması 2024 sonuçlarına göre, dünya genelinde en üst sıralarda yer alan üniversiteler açıklandı. İşte, akademik mükemmeliyet ve araştırma başarılarıyla öne çıkan ilk 10 üniversite!
Dünya çapında üniversitelerin performansını değerlendiren QS Dünya Üniversite Sıralaması 2024 sonuçları yayımlandı. Bu sıralama, akademik itibar, işveren itibarı, öğrenci-fakülte oranı, araştırma etkisi ve uluslararası görünüm gibi kriterlere dayanarak üniversiteleri değerlendiriyor. Türk üniversiteleri iste kendilerine ilk 500'de yer bulabildi. İşte, QS Dünya Üniversite Sıralaması 2024'e göre dünyanın en iyi 10 üniversitesi ve öne çıkan özellikleri...
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT)
ABD'de bulunan MIT, üst üste 12. kez birinci sırada yer alarak teknoloji ve mühendislik alanlarındaki liderliğini sürdürüyor. Yapay zeka, robotik ve biyoteknoloji gibi alanlarda çığır açan araştırmalara imza atan MIT, inovasyon merkezi olarak biliniyor.
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi, ikinci sırada yer alarak akademik mükemmeliyetini bir kez daha kanıtladı. Tarihi boyunca matematik, fizik ve tıp alanlarında önemli katkılar sağlayan üniversite, Nobel ödüllü birçok bilim insanını yetiştirdi.
UNIVERSITY OF OXFORD
Oxford Üniversitesi, üçüncü sırada yer alarak İngiltere'nin en prestijli eğitim kurumlarından biri olmaya devam ediyor. Geniş akademik yelpazesi ve araştırma olanaklarıyla tanınan Oxford, dünya çapında saygın bir konuma sahip.
HARVARD UNIVERSITY
ABD'deki Harvard Üniversitesi, dördüncü sırada yer alarak sosyal bilimler, hukuk ve tıp alanlarındaki üstünlüğünü sürdürüyor. Mezunları arasında birçok devlet başkanı ve Nobel ödüllü akademisyen bulunan Harvard, küresel liderlerin yetiştiği bir kurum olarak biliniyor.
STANFORD UNIVERSITY
Kaliforniya'da bulunan Stanford Üniversitesi, beşinci sırada yer alarak girişimcilik ve teknoloji alanlarındaki başarısını sürdürüyor. Silikon Vadisi'ne yakınlığıyla bilinen üniversite, Google ve Hewlett-Packard gibi dev şirketlerin kuruluşuna ev sahipliği yaptı.
IMPERIAL COLLEGE LONDON
İngiltere'deki Imperial College London, altıncı sırada yer alarak mühendislik, tıp ve bilim alanlarındaki liderliğini pekiştirdi. Araştırma odaklı eğitimi ve uluslararası öğrenci kitlesiyle dikkat çeken üniversite, inovasyonun merkezi olarak kabul ediliyor.
ETH ZURICH
İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan ETH Zurich, yedinci sırada yer alarak Avrupa'nın en iyi teknik üniversitelerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Albert Einstein'ın mezun olduğu bu üniversite, mühendislik ve doğa bilimleri alanlarında öne çıkıyor.
NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE (NUS)
Singapur Ulusal Üniversitesi, sekizinci sırada yer alarak Asya'nın en iyi üniversitesi unvanını korudu. Araştırma odaklı eğitimi ve uluslararası iş birlikleriyle tanınan NUS, küresel akademik arenada önemli bir konuma sahip.
UNIVERSITY COLLEGE LONDON (UCL)
İngiltere'deki UCL, dokuzuncu sırada yer alarak geniş akademik yelpazesi ve araştırma olanaklarıyla dikkat çekiyor. Tıp, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında güçlü programlara sahip olan UCL, uluslararası öğrenciler için cazip bir seçenek.
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY (UCB)
ABD'deki UC Berkeley, onuncu sırada yer alarak kamu üniversiteleri arasında liderliğini sürdürüyor. Özellikle mühendislik ve bilgisayar bilimleri alanlarındaki araştırmalarıyla tanınan üniversite, inovasyon ve girişimcilik kültürüyle öne çıkıyor.
LİSTEDEKİ TÜRK ÜNİVERSİTELERİ VE SIRALARI
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) – 285. Sıra
Ankara'da 1956 yılında kurulan ODTÜ, mühendislik ve fen bilimleri alanlarındaki üstün başarısıyla tanınmaktadır. Uluslararası düzeydeki araştırmaları ve İngilizce eğitim programlarıyla dikkat çeken üniversite, QS sıralamasında 285. sırada yer alarak Türkiye'nin en iyi üniversitesi konumundadır.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) – 326. Sıra
1773 yılında kurulan İTÜ, dünyanın en eski teknik üniversitelerinden biridir. Mühendislik ve mimarlık alanlarındaki köklü geçmişiyle bilinen İTÜ, QS sıralamasında 326. sırada yer almıştır. Üniversite, uluslararası araştırma ağı ve sürdürülebilirlik alanlarındaki başarılarıyla öne çıkmaktadır.
Koç Üniversitesi – 401. Sıra
1993 yılında İstanbul'da kurulan Koç Üniversitesi, sosyal bilimler, işletme ve mühendislik alanlarındaki programlarıyla tanınmaktadır. Güçlü akademik kadrosu ve modern kampüsüyle dikkat çeken üniversite, QS sıralamasında 401. sırada yer almıştır.
Boğaziçi Üniversitesi – 418. Sıra
1863 yılında Robert Koleji olarak kurulan ve 1971'de Boğaziçi Üniversitesi adını alan kurum, İstanbul'da yer almaktadır. Özellikle sosyal bilimler ve mühendislik alanlarındaki programlarıyla bilinen üniversite, QS sıralamasında 418. sırada yer almıştır.
Bilkent Üniversitesi – 477. Sıra
1984 yılında Ankara'da kurulan Bilkent Üniversitesi, Türkiye'nin ilk vakıf üniversitesidir. Mühendislik, fen ve sosyal bilimler alanlarındaki programlarıyla tanınan üniversite, QS sıralamasında 477. sırada yer almıştır.
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