Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı!

DGS sonuçları açıklandı. Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ÖSYM tarafından 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanmıştı. Adayların 2 aydan uzun süren bekleyişi nihayet sona erdi. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi sonuc.osym.gov.tr üzerinden adayların erişimine açıldı.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2024 - 10:18

DGS sınav sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geldi. 30 Haziran 2024 tarihinde Dikey Geçiş Sınavı'na katılım sağlayan adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. ÖSYM son dakika açıklaması ardından DGS sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Adaylar, DGS sınav sonuçlarını ÖSYM sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile görüntüleyebilecekler.

2024-DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

30 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2024-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir.


Etiketler: #dgs sınav sonuçları #DGS sonuç

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