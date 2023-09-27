KHK’li öğretmenin sisteme girişi 9999 yılına kadar engellendi

Yayınlanma: 27.09.2023 - 09:47

Güncelleme: 27.09.2023 - 09:47

Van'da 8 Şubat 2012 tarihinde sınıf öğretmeni olarak meslek hayatına başlayan Ercan Başar, 5 yıl sonra 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edildi.

Duvar’dan Metin Yoksu’nun haberine göre, konuyla ilgili açtığı davanın 2022 yılında görülen karar duruşması sonrası tesadüfen ÖSYM’nin online sistemine girişinin 31 Aralık 9999 yılına kadar engellendiğini öğrendi.

Başar hakkında 2015 yılında yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek hem idari soruşturma başlatıldı hem de dava açıldı. 2017 yılında da ihraç edildi. Siirt 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 24 Mayıs 2022 tarihinde hakkında beraat kararı verildi. Ancak açtığı göreve iade davası, Ankara 24'üncü İdare Mahkemesi tarafından 23 Mayıs 2022 tarihinde reddedildi.

Davalar sonrası Başar, ÖSYM’nin sistemine giriş yapmak istedi ancak ana ekranda ‘ÖSYM tarafından sisteme girişiniz 31.12.9999 tarihine kadar engellenmiştir' yazısı ile karşılaştı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İLE İLGİLİ DAVADAN BERAAT ETTİ

Van Merkez'de 8 Şubat tarihinde göreve başladığını hatırlatan Başar, ihraç edilmesinin gerçek nedeninin hiçbir zaman kendilerine tebliğ edilmediğini söyledi. Başar, ihraç edilmesinden hemen önce idari soruşturmaya da neden olan konunun sosyal medya paylaşımları olduğunu belirtti.

Sokağa çıkma yasakları sırasında öldürülen çocuklara ilişkin paylaşım yaptığını ifade eden Başar, "Ben bir insan hakkı savunucusuyum. Hak ihlali yaşanırsa ifade özgürlüğü kapsamında ve yaşam hakkı ihlalleri olmaması için elbette düşüncelerimi dile getireceğim. Hakkımda 2016 yılında dava da açıldı. Ve 24 Mayıs 2022 tarihinde ihracıma gerekçe yapılan bu iddialarla ilgili hakkımda beraat kararı verildi. Ama ne hikmetse mahkeme kararı beklenmeden OHAL Komisyonu da Ankara 24'üncü İdare Mahkemesi de göreve iademi reddetti. Daha da ilginç olanı Ankara 24'üncü İdare Mahkemesi Siirt'teki mahkemeden bir gün önce yani 23 Mayıs tarihinde göreve iademe ret kararı verdi" diye konuştu.

“9999 YILINA KADAR KİM YAŞAYACAK?”

"İhraç edildikten çok sonra Milli Eğitim Bakanlığı’ndan görevli arkadaşlar beni arayarak ‘idari soruşturmanın tamamlandığını ve bana tebliğ etmek istediklerini’ söylediler" diyen Başar, sözlerine şöyle devam etti:

"İdari soruşturma neticesinde kademe durdurma cezası verildiğini ilettiler. Ama bu kararın nereye tebliğ edileceğini kendileri de bilmiyor. Aslında sadece kademe cezası ile sonuçlanacak bir durum olabilirdi ki o da hukuksuzdur ama onlar bizi ihraç etti."

ÖSYM tarafından engellendiğini tesadüfen öğrendiğini anlatan Başar, şunları söyledi: "Hakkımdaki hukuksuz kararlarını öğrenince ÖSYM sitesine girmek istedim. Karşıma, 'ÖSYM tarafından sisteme girişiniz 31.12.9999 tarihine kadar engellenmiştir' yazısı çıktı. Bu ne demek? 9999 yılına kadar kim yaşayacak?"