AYM'den ÖMY için iptal kararı: Hayal kırıklığı

Yayınlanma: 14.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.07.2023 - 03:00

Anayasa Mahkemesi (AYM), eğitimcilerin tepki gösterdiği Öğretmenlik Meslek Yasası’nın (ÖMY) bazı maddelerini iptal etti.

Yasada, aday öğretmenlerin süreç sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından başarılı bulunması sonucu öğretmenliğe atanacağı düzenleniyordu. AYM, “Aday Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirme yapılacağı” hükmünü iptal etti. Kariyer basamaklarına ilişkin bazı hükümler de iptaller arasında yer aldı. Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlik için “mesleki gelişim alanlarında öngörülen şartları tamamlamak” koşulu da iptal edildi. Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesini öngören hüküm de iptal oldu.

Eğitimci Özgür Bozdoğan, 1 milyonun üzerinde öğretmenin beklediği kararın bu olmadığını vurguladı. Bozdoğan, öğretmenlik mesleğinin bir ihtisas mesleği olduğunu belirterek “Öğretmenliğin koruma altına alınacağı bekleniyordu. Karar hayal kırıklığı yarattı” dedi.