AYM'den 7 siyasi partiye mali denetim

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 7 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. AYM, 7 siyasi partiye yaptığı mali denetimde partilerin kesin hesaplarının Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

AA
Yayınlanma: 12.07.2023 - 11:46
AYM'den 7 siyasi partiye mali denetim
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Anayasa Mahkemesi'nin 7 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlara göre, Genç Anadolu Partisi'nin 2016 ile 2017, Türkiye İşçi Partisi, Komünist Parti, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, Adalet Partisi ve Anavatan Partisi'nin 2019'a ait mali denetimleri yapıldı.

Yüksek Mahkemece, bu partilerin belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.


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