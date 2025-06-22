2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu 21 Haziran itibariyle başlayacak. Sınav öncesinde birçok soru gündeme geldi. Süreçte sorun yaşamak istemeyen üniversite adayları, ilan edilen kuralları araştırıyor. Peki, AYT'den en erken saat kaçta çıkılır? 2025 TYT, AYT ve YDT'de ilk kaç dakika çıkılmaz?

YKS'DE EN ERKEN SAAT KAÇTA ÇIKILIR?

Temel Yeterlilik Testi (TYT):

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT,) 21 Haziran 2025 Cumartesi, saat 10:15’te başlayacak, 13:00’te sona erecek.

TYT oturumunda adayların sınavın ilk 120 dakikası (yani 2 saati) tamamlanmadan salondan çıkmalarına izin verilmez. Ayrıca, sınavın son 15 dakikası olan 12.45 ile 13.00 arasında da hiçbir aday salonu terk edemez. Bu kurallar doğrultusunda, sınavı erken tamamlayan adaylar en erken saat 12.15’te, en geç ise 12.45’te sınav salonundan çıkabilir. Bu saatler dışında çıkış yapılması durumunda sınav geçersiz sayılabilir.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT):

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 10:15’te başlayacak, 13:15’te sona erecek. AYT’de sınavın ilk 135 dakikası (2 saat 15 dakika) tamamlanmadan ve son 15 dakikası (13:00-13:15) içinde salonu terk etmek yasaktır. Erken bitiren adaylar, en erken saat 12:30’da, en geç 13:00’te sınav salonundan çıkabilir.

Yabancı Dil Testi (YDT):

YKS'nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT), 22 Haziran 2025 Pazar, saat 15:45’te başlayacak, 17:45’te sona erecek. YDT oturumunda adayların sınav salonundan çıkışlarına belirli süre sınırlamaları uygulanır. Sınavın ilk 90 dakikalık bölümü sona ermeden ve son 15 dakikalık zaman dilimi içerisinde salon terk edilemez. Bu nedenle sınavı erken tamamlayan adaylar için çıkış aralığı saat 17.15 ile 17.30 arasındadır. Bu zaman dilimi dışında yapılan çıkışlar geçersizlik riski taşıyabilir ve ÖSYM kurallarına aykırı kabul edilir.