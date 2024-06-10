Yayınlanma: 10.06.2024 - 15:13

Güncelleme: 10.06.2024 - 15:13

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) oturumlarından AYT sınavında çıkan pizza sorusu öğrenciler tarafından çok konuşuldu. Toplam 2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu AYT'de yer alan bir matematik sorusu damga vurdu. "Pizza diliminin kenarlarını yemeyen Ayşe" sorusu, öğrencileri sınavda oldukça zorladı. Peki, AYT Pizza dilimlerinin kenarlarını yemeyen Ayşe sorusunun cevabı nedir?

AYT'DE GÜNDEM OLAN MATEMATİK SORUSU

"Bir restorandaki her bir pizza için önce daire biçiminde bir pizza hamuru açılmaktadır. Daha sonra bu hamurla eş merkezli bir daire oluşturacak biçimde turuncu renkteki malzemeli kısım oluşturulmaktadır. Bu restorana giden Ali ve Ayşe’nin sipariş ettikleripizzanın üstten görünümü şekilde verilmiştir.

Şekilde verilen pizzayı 8 eş dilime ayıran Ayşe; bu dilimlerden 3’ünü almış, 5’ini de Ali’ye vermiştir. Ali kendi dilimlerinin tamamını yerken Ayşe ise kendi dilimlerinin sadece şekilde turuncu ile gösterilen kısımlarını yemiştir.

Son durumda bu pizzanın üstten görünümünde yer alan dilimlerden Ali’nin yediği kısımların alanı, Ayşe’nin yediği kısımların alanının 2,4 katı olarak hesaplanmıştır.

Buna göre bu pizzanın yarıçapının, turuncu kısmının yarıçapına oranı kaçtır?"

PİZZA SORUSUNUN CEVABI

Sorunun cevabını, ÖSYM resmi sayfası üzerinden yayımladığı YKS soru ve cevap anahtarı kitapçığı üzerinden yanıtladı.

ÖSYM tarafından yayımlanan soru ve cevap anahtarına göre, AYT matematik bölümünde 33. sorunun cevabı "D" olarak açıklandı.