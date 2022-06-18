AYT sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürüyor? AYT ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için geri sayım başladı. AYT ne zaman? AYT saat kaçta başlıyor? AYT sınavı ne zaman bitecek?
YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ye sayılı saatler kaldı. 2022 AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de 317 bin 765 kişi görev alacak. AYT ne zaman? AYT saat kaçta başlıyor? AYT'de kaç soru var? AYT sınavı ne zaman bitecek?
AYT ne zaman, saat kaçta başlıyor?
Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 19 Haziran'da saat 10.15'te başlayacak.
Adaylar saat 10.00’dan itibaren sınav yerlerine alınmayacak.
AYT SINAVI NE ZAMAN BİTECEK?
AYT'de adaylara 160 soruyu cevaplamaları için 180 dakika verilecek. Sınav saat 13:15'te sona erecek.
AYT'de "Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.
AYT'nin sosyal bilimler-2 testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.
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