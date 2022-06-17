TYT ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürüyor? TYT ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

17 Haziran 2022 Cuma, 13:38

TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. TYT sınavı, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. YKS'nin birinci oturumu TYT ne zaman? TYT saat kaçta başlıyor? TYT sınavı ne zaman bitecek?

TYT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

YKS'nin birinci oturumu TYT 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00’dan itibaren sınav yerlerine alınmayacak. Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylara, Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek. Sınavın saat 13:00 gibi bitmesi bekleniyor.

Bu yıl YKS'de SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanının hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.