Bahçeşehir Koleji’nde öğretmenler, maaşları asgari ücretten yatınca isyan etti

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 04:00

Ocak ayı sonunda Bahçeşehir Koleji öğretmenlerine asgari ücretin 4 TL fazlası maaş yatırdı. Sosyal medya üzerinden maaş dekontlarını paylaşan öğretmenler aldıkları maaşın yetersizliğine tepki gösterdi. Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda öğretmenlerine asgari ücret verdiklerini itiraf etti.

Komedyen Kaan Sekban sosyal medya hesabından öğretmenlerin aldığı maaşa dikkat çekmişti. Sekban’ın, “Bahçeşehir Koleji öğretmenleri maaşlarının asgari ücretten yattığını söyleyerek isyan ediyor. Velilerden dünyanın parasını alan kurumun öğretmenlere bunu reva görmesi kabul edilemez” demesinin ardından Yücel şu ifadeleri kullanmıştı: “Talk show yapmak zekâ gerektirir, yanlış beyanlar ve söylemlerle prim yapamazsın. 22000 çalışan öğretmenimiz var asgari de var devletin 3 katı da.”

"SÖZLEŞMEYLE TEHDİT EDİLİYORUZ"

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası İstanbul Temsilcisi Uğur Polat ve Bahçeşehir Koleji’nde görev yapan bir öğretmen maaş zammını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Bahçeşehir Koleji’nde görev yapan bir öğretmen aldıkları maaşın verdikleri emeği karşılamadığını vurgulayarak velilerden yerleşkeye göre 100-250 bin arasında ücret istediğine dikkat çekti. Öğretmen, “Haftalık 30 saati geçen iş yükü, etütler, mentorlük sistemi adı altında neredeyse her hafta yaptırılan veli görüşmeleri, mesai saati dışına koyulan toplantılar, kurs programı adı altında ara tatil ile yarıyılda öğretmenin çalıştırılması ve daha onlarca yükün altında ezilen öğretmenine reva gördüğü şey asgari ücret. Bahçeşehir Koleji öğretmenleri artık geçinemez duruma geldi. Herhangi bir hak talebimize karşı iş bilmez idareciler tarafından sözleşme ile tehdit ediliyoruz” ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMENLER ÖRGÜTLENİYOR"

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası İstanbul Temsilcisi Uğur Polat, “Bahçeşehir gibi büyük sermaye okulunun öğretmenlerine ödenen asgari ücretin bir noktası yılın başında velilerden alınan yüz binlerce liranın çok küçük bir kısmını karşılıyor. Yücel ve ailesi sermayesini büyütüp zenginliklerini üst noktaya taşırken asgari ücretle öğretmenleri sefalet koşullarına itiyor. Öğretmenler, Öğretmen Sendikası’nda örgütlenmeye başladı.