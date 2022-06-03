Bakan Mahmut Özer'den LGS ve maske açıklaması

03 Haziran 2022 Cuma, 15:27

Milli Eğitim Bakanı Özer, Çankırı'da Vali Abdullah Ayaz'ı ziyaret etti. Bakan Özer, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılarak açıklamalarda bulundu. Yardımcı kaynak kitapların, sınavlara hazırlanan öğrencilere ücretsiz dağıtılacağını belirten Özer, "Bu dönem öğrencilerimizin LGS'ye hazırlanmalarıyla ilgili çok kapsamlı destek verdik. Sadece örnek sorularla değil; her ay yardımcı kaynaklarda da LGS öğrencilerimize çok daha geniş kapsamlı destek vermeye çalıştık. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı gibi 2022- 2023 eğitim-öğretim yılında yardımcı kaynaklarla ilgili bir açılım yapıyoruz. Artık eğitim-öğretim yılı başladığında öğrenciler, masalarında sadece ders kitaplarını bulmayacak. Aynı zamanda tüm yardımcı kaynakları da inşallah masalarında bulunacak" dedi.

'MASKESİZ ÇOK DAHA RAHAT GEÇİRECEKLER'

Sınava girecek öğrencilere başarılar dileğinde bulunan Bakan Özer, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde gençlerimizin, öğrencilerimizin yanında yer almaya, sorunlarını teker teker çözmeye ve çok daha iyi ortamlarda yetişmeleri ve ülkemizin geleceğinin inşasında yer almalarına çaba sarf ediyoruz, tüm arkadaşlarımızla birlikte. Bu vesileyle pazar günü sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diyorum. Covid-19 salgınından sonra ilk defa öğrencilerimiz maskesiz bir şekilde sınava girecek. İnşallah, bu defa maskesiz olduğu için çok daha rahat bir şekilde sınav sürecini geçirecekler. İnşallah diledikleri gibi sınavları geçer, istedikleri okul türlerine yerleşmiş olurlar. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.