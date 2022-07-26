Bakan Özer'den acziyet itirafı: 'Okul aile birlikleri devreye sokuluyor, farklı mekanizmalar devreye sokuluyor...'
Eğitimde 20 yıllık AKP iktidarı boyunca çözülmeyen bir sorun Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından itiraf edildi. Bakan Özer, okulların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Bakanlığın bugüne dek aciz kaldığını söyledi. Bütçe sıkıntısı olmadığını söyleyen Özer, okullarda ailelerden kayıt için bağış talebinde bulunulmasına ilişkin de "Bu ülkenin içerisinde hiç kimseden kayıt için bağış alınamaz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, '2022- 2023 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda il ve ilçe milli eğitim müdürleri ve okul yöneticilerinin yer aldığı 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na katıldı.
Burada konuşan Bakan Özer, 2022-20023 eğitim-öğretim yılı hazırlıklarına erken başladıklarını ifade ederken okulların ihtiyaçlarının karşılanmasında Bakanlığın bugüne kadar acziyet içinde kaldığını söyledi.
"Bu sene erken başlayalım dedik. Okulların ihtiyaçlarını, yani temizlik malzemesinden, kırtasiye malzemesine kadar, küçük onarımlardan büyük onarımlara, donatımı kadar ihtiyaçları gidermek için hızla yol alalım dedik" diyen Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı:
"Yıllardan beri bu ülkede eğitimle ilgili bir sıkıntı var. 'Milli Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyacını karşılamaktan aciz' diye. Okul aile birlikleri devreye sokuluyor, farklı mekanizmalar devreye sokuluyor. Bu kadar yatırım yapan bir hükümet, Milli Eğitim Bakanlığı, okulların ihtiyacını karşılamaktan niye aciz hale gelsin? İşte biz bunu değiştireceğiz. Tüm okullarımızın ihtiyacını bizzat karşılayıp daha önce karşıladığımız gibi önceden göndererek bir sonraki eğitim öğretim yılına hazırlığımız şimdiden yapacağız. Daha önceden orta öğretime bağlı okullarda doğrudan bütçe gönderilirken, temel eğitim okulları okul öncesi, ilkokul ve ortaokullara bütçe gönderilmiyordu. Artık buralara da bütçe göndermeye başladık. Bugün de Erzurum'da siz değerli yöneticilerle birlikte bir ahitleşme yapacağız. Bugün nasıl 610 milyonluk yatırım verdiysek bunlara ilave olarak okullarımızın eğitim, öğretime hazırlığıyla ilgili 200 milyon liralık ödeneği okullara gönderiyoruz. Artık rahat bir şekilde temizlik malzemelerinizi, kırtasiye malzemelerinizi, küçük onarımları, donatım malzemelerini alabilirsiniz. El birliği yapalım Türkiye'ye şunu gösterelim. Bizim bütçeyle ilgili sıkıntımız yok. Ha birisi istiyorsa bağış yapabilir. Ama kayıtla bağış arasında hiçbir ilişki yoktur. Hiç kimse bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu coğrafyasında, bu ülkenin içerisinde hiç kimseden kayıt için bağış devlet okullarından alınamaz."
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