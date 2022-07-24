Eğitimin iflası, üniversitesinin de...

24 Temmuz 2022 Pazar

Tutar yönü olmayan bir durum. Üniversite öncesi eğitimin / öğretimin ne kadar kötü olduğunu ortaya çıkaran “ayar” vazifesi gördü Yüksek Öğretim Kurumları sınavı. Tablo rezaletin de ötesi.

Temel Yeterlilik Testi’nde 96.518 kişi sıfır çekmiş.

Diyeceksiniz ki sınava katılan kişi sayısı 3.008.287, sıfır çekenlerin oranı yüzde 3.2 gibi, çok da büyütülebilecek bir durum değil. Bu kadar fire olur. Peki kabul edelim, yine de bu kadar cahil cühelanın bu teste girme cesaretine hayran olmamak mümkün değil. Kendini bilmezliğin, hem kendisi hem de kurumlar için zaman-para-makine değerlendirme, enerji israfına ne demeli, bilemedim.

Şu olabilir:

Kardeşim sen durmadan sıfır çekiyorsun uğraştırma, üniversite sana yaramaz, hem girsen bile en sıradan bölümlerde sürüneceksin, bitirince de şüphesiz ki iş bulamayacaksın, sen artık sınava giremezsin...

Üniversite bitirmiş olmak, kişileri toplum karşısında muteber-saygın kılıyor ya, hayır oraya girmekte ısrar edecek. Önemli olan, üniversite bitirmiş olmanın saygın olma kabulünü ortadan kaldırmak.

Bu nasıl olacak? Özel sektörde iş bulması zor, ama devlet diye bir kurum var, en değersiz diplomayı bile kabul eden devlet kurumlarının giderek niteliksizleşmesi, yandaş kadrosundan işe alımları mümkün kılması, bu sözde saygınlığı ayakta tutuyor: Abi temizinden 10 TL’nin üzerinde bir maaşla işe başlıyorsun! Devlete bir kapağı attın, sırtın yere gelmez. Bir de siyasete uşaklıkta sınır tanımazsan, neler olmaz senden!

Fakat yine de devlet veya toplum, sıfır çekenlere (aslında kaç eksi hanedeler, o da bir hesaplansa!) başka bir fırsat sunabilir: Kitlesel, duruma göre 1- 2 yıllık sertifikalı kurslar. 10 binlerce insanı yararlı hale getirebilir. Tartışmaya açıyorum.

MESELE SADECE YÜZDE 3.5 OLSA!

Figen Atalay’ın haberinin ayrıntılarına bakıyorum: Sıfır çekenlerin üst kademeleri de rezalet. Temel Yeterlilik Testi’nin 4 alt ayağı var.

Fen bilimleri testinde doğru bilme sayısı 20 soruda 3.2 soru (yüzde 16)

Matematik testinde 40 soruda doğru bilme sayısı 6.9 soru (yüzde 17.25)

Sosyal Bilimler testinde 20 soru içinde ancak 7.9 doğru yapılabilmiş (yüzde 39.5).

Türkçe testinde ise 40 soruda 18.7 doğru yapılmış (yüzde 46.75)

Türkçe’de bile yüzde 50 ortalamaya ulaşılamamış.

Hepsinin toplamının başarı ortalaması yüzde 30.. Türkçe ve Sosyal Bilimleri ayıklarsak fen ve matematik toplam ortalaması yüzde 16.8.

Bir de Alan Yeterlilik Testi var, katılanların ortalamaları şöyle:

Matematik 40 soruda doğru bilme 7.2 (yüzde 18)

Fizik: 14 soruda 2 doğru (yüzde 14.28)

Kimya: 13 soruda 1.5 doğru (yüzde 11.5)

Biyoloji 13 soruda 2 doğru (yüzde 15.38)

Ortaöğretimin çuvallamasını seyrediyoruz... Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Türkçe testinde bile başarı oranı geçen yıla göre çok daha geri, diyor.

PARASI OLMAYANLAR ZORDA

1 net doğrusu olanlar bile bir üniversiteye girebilecek. Bunlar arasında parası olanlar özele gidecek, olmayanlar ise devlet üniversitelerinde yer kapmak için yarışacak... Baraj kaldırıldığı için sınava katılımda (560 bin daha fazla kişi) ve yer kapmadan yığılma. Tabii “üniversitelerde” kontenjanlar artırıldı. Derslikler aynı, yığılma birkaç katı. Kalite daha aşağı. Önemli olan herkesin eline bir diploma sıkıştırma. Üniversite affı kalite daha da aşağılara çekiliyor.

Üniversite diploması mı diyoruz? Hayır AKP’nin herkese nazar boncuğu dağıtımı, RTE damgalı.