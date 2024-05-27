Bakan Tekin AKP MKYK’ye sunum yaptı, eğitimciler sunum başlıklarına tepki gösterdi

Yayınlanma: 27.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.05.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yeni dönem öğretmenlik koşullarıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan eğitimci Özgür Bozdoğan, öğretmen adaylarının mesleğe başlamadan önce başarıyla bitirmesi gereken Milli Eğitim Akademisi’ni eleştirerek “MEB kendince yeniden bir eleme süreci tarif ediyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil” ifadelerini kullandı. Akademiye alınan öğretmen adaylarına yaklaşık 23 bin TL aylık ödeme yapılacak olmasına da tepki gösteren Bozdoğan, “Bir öğretmene neredeyse açlık sınırına yaklaşık bir ücret vermek akıl alır gibi değil” diye konuştu. Bozdoğan, “öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda asgari ve azami çalışma süresi 3-12 yıl olarak belirlenmesi” konusunda ise “Ekonomik koşullardan dolayı emekli olamayan çok sayıda öğretmenin emekliliğe yönelmesine neden olabilir. Bu kadar fazla sayıda öğretmenin bir anda yer değiştirmesi, kurumların işleyişi ve eğitim hizmetinin sürekliliği açısından sorun yaratabilir” değerlendirmesinde bulundu.

‘KİLİT VURULSA YERİDİR’

Bir başka eğitimci Maksut Balmuk ise “Bu teklif yasalaşırsa üniversitelerin eğitim fakültelerinin kapısına kilit vurulsa yeridir. Öncelikle ayağa kalkması gerekenler eğitim fakülteleridir. Milli Eğitim Akademisi daha önce mülakatla yapılan eleme sisteminin yerine tam da istenilen şekilde kadro yaratmaya hizmet edecek” dedi.

