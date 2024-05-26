Başbakan Sunak duyurdu: İngiltere'de zorunlu askerlik geri geliyor

Yayınlanma: 26.05.2024 - 17:12

Güncelleme: 26.05.2024 - 17:35

İngiltere Başbakanı Sunak, yayınladığı görüntülü mesajda, “Britanya bugün daha tehlikeli ve daha bölünmüş bir gelecekle karşı karşıya. Demokratik değerlerimizin tehdit altında olduğuna şüphe yok. İşte bu nedenle 18 yaşındakiler için 12 ay boyunca ya tam zamanlı askeri bir görevde ya da ayda bir hafta sonu toplum içinde, hasta insanlara yemek dağıtmak gibi gönüllü görevlerde geçirilecek cesur ve yeni bir ulusal hizmet modeli getireceğiz. Gençler değerli beceriler kazanacak, ülkemizi daha güvenli hale getirecek ve daha güçlü bir ulusal kültür inşa edecektir” dedi.

İngiliz medyası, söz konusu planı, “Muhafazakârlar zorunlu askerlik hizmetini geri getirmeyi planlıyor” başlığıyla duyurdu.

Sunak,İsveç’i örnek göstererek, “Sadece İsveç'e bakın; ulusal hizmetini tamamlayan gençlerin yüzde 80'i bunu arkadaşlarına tavsiye edeceklerini söylüyor. Belirsiz zamanlar, güvenli bir geleceğe doğru yol almak için net bir plan ve cesur eylemler gerektirir” ifadelerini kullandı.

DANİRMARKA, ASKERE ALIMLARDA CİNSİYET AYRIMINI KALDIRACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, Mart 2024’te yaptığı açıklamada, askerlik hizmetinde cinsiyet ayrımının kaldırılacağını açıklamıştı. Poulsen de Sunak’a benzer şekilde ‘Avrupa’nın güvenliğinin’ tehlike altında olduğunu belirterek, “Ne yazık ki Avrupa'daki güvenlik politikası durumu giderek daha ciddi bir hal almaktadır ve gelecekteki savunmaya bakarken bunu göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. Tam cinsiyet eşitliği de dahil olmak üzere daha güçlü bir zorunlu askerlik, Silahlı Kuvvetlerin görev kararlılığına, ulusal seferberliğe ve Silahlı Kuvvetlerimizin insan gücüne katkıda bulunmalıdır. Danimarka'nın savunmasını güçlendirmemiz gerektiğinde, Danimarka'da daha sağlam bir zorunlu askerlik sistemi oluşturmamız kesinlikle çok önemlidir. Bu nedenle, tüm cinsiyetleri içeren daha geniş bir askere alma temeline ihtiyaç vardır. Bu, daha fazla yetkinliğe ve daha iyi görev çözümüne erişim sağlayacaktır. Basitçe söylemek gerekirse, daha çok yönlü ve daha eksiksiz bir savunma” demişti.