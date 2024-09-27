Bakanlıktan ‘okul gıdası logosu’ yanıtı
Tarım ve Orman Bakanlığı, yedi yıl ertelenmesiyle tartışılan “Okul Gıdası Logosu”na ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’nun verdiği soru önergesini yanıtladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, yedi yıl ertelenmesiyle tartışılan “Okul Gıdası Logosu”na ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’nun verdiği soru önergesini yanıtladı. Buna göre, onaylanan ürünlerin çeşidinin az olmasının yanı sıra onaylı firmalar da üretime geçememiş. Ayrıca, verilen yanıta göre, okul kantinlerine 2024’ün ilk 6 ayında 21 bin 368 denetim gerçekleştirildi. Ancak bakanlık, kaç tane kantinde uygunsuzluk tespit edildiğine ilişkin soruyu yanıtlamadı.
Etiketler: #okul gıdası #Logo
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