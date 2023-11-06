Bartın'da okul yönetimi katkı payı için sözleşme yaptı: Bütçe açığı veliden

Yayınlanma: 06.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.11.2023 - 03:00

Bartın’daki Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okulöncesi eğitim kurumlarında, son yönetmelik değişikliği kapsamında, “katkı payı” ücretleri alınmaya başlandı. Gazetemiz Cumhuriyet, katkı payının resmi kılıfa sokulmasının ardından bu gelişmeyi gündeme getirmişti.

Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı’nın başkanlığında toplanan ücret tespit komisyonun belirlediği ücretler panolara asılmıştı. 54 aydan küçük ve büyük çocuklar için anaokulları ile uygulama sınıflarında tavan ücret bin 500 TL; 54 ay ve üzeri çocuklar için anasınıflarında tavan ücret 500 TL ve dönüşümü yapılan yeni okullarda ise tavan ücret 950 TL olarak belirlendi. Ücretlerin aylık olduğu öğrenildi.

SÖZLEŞME İMZALATILDI

Komisyonda fiyatların belirlenmesinin ardından okul yönetimleri tarafından velilere sözleşme imzalatıldığı ortaya çıktı. Velilerden edinilen bilgiye göre; sözleşmede katkı payı bedeli alanın boş bırakılıp velilerden bu şekilde imza atılması istendi. 19 maddelik sözleşmede, “Hizmet aldığı halde katkı payı ödemeyen veliler için, alacağın tahsiline yönelik genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır” ve “Sözleşmede belirtilen hususlarla ilgili yaşanacak uyuşmazlık halinde mahkemeler ilgilidir” maddeleri dikkat çekti.

Veliler bu maddelere tepki gösterirken “Ödenmediği zaman icralık mı olacağız?” dedi. Veliler; bu şikâyetlerini okul yönetimine illettiklerinde de “sözleşmenin imzalanmaması veya ücretin ödenmemesi durumunda çocuğun okul ile ilişkisinin kesileceği” yanıtını aldıklarını aktardı.

Öğretmenlerden edinilen bilgiye göre; okul yönetimlerinin, öğretmenlere, “Sesinizi çıkarmayın. İŞKUR’dan alınan personel için bütçeden ödenek verilmedi. Kaynağı katkı payı ücretlerinden karşılayacağız” açıklamasının yapıldığı öğrenildi.