Bartın’daki öğrenci yurdunda su ve internet yok, asansörler arızalı, öğrenciler mağdur

Yayınlanma: 31.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.10.2024 - 04:00

Çeşm-i Cihan Kız Öğrenci Yurdu daha önce de birçok olayla gündeme geldi. Yurt, geçen mart ayında yine suların çamurlu aktığı, kesintilerin yaşandığı ve sıcak su olmadığı gerekçesiyle konuşuldu, öğrenciler yurdun önünde durumu protesto etti. 2023 Kasım ayında ise yaşanan bir fırtınada yurdun dış cephesi döküldü ve yurtta bloklar arası geçişi sağlayan kısmın tavanı çöktü.

Yurtta kalan bir öğrenci Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada uzun süredir yaşanan su sorununun yanı sıra yurtta asansörlerin arızalı olduğunu, 10 gündür internet bağlantılarının olmadığını ve yurt odalarının böceklerle dolu olduğunu söyledi.

Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu tarafından geçen yıl yurttaki sorunlar hakkında TBMM’de, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verildi. Önergeye 18 Aralık 2023 tarihinde verilen cevapta su kesilmesi sorununun sinyalizasyon sistemi satın alınarak çözüldüğü, çamurlu su için ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden ödenek talep edildiği belirtildi.