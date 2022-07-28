Beş saat ders veren öğretmene, bir saatlik ek ders ödemesi yapılacak

28 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla “Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”da değişikliğe gidildi. Ücretli öğretmenliğe ilişkin maddeye eklenen düzenlemeyle, ders görevi verilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, fiilen okuttukları her beş saat ders için bir saat daha, eğitim öğretime destek görevi karşılığında ek ders ücreti ödenecek.

"KABUL EDİLEMEZ"

Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren eğitimci Bozdoğan, “Cumhurbaşkanının daha önce açıkladığı, Resmi Gazete’de yayımlanarak da artık resmileşen bu durum, bizim açımızdan ücretli öğretmenliğin önümüzdeki dönemde siyasi iktidar ve MEB tarafından sürdürüleceği ve yaygınlaştırılacağı anlamına geliyor” dedi. Kararın, bir anlamıyla ücretli öğretmenliğin meşrulaştırılması ya da daha cazip hale getirilmesi anlamı taşıdığını belirten Bozdoğan, şöyle konuştu: “Ücretli öğretmen arkadaşlarımızın ücretleri, asgari ücretin altında kaldığı için muhtemelen teknik olarak asgari ücret seviyesine çekmek için bir arayış içine girdiler. Beklenti ücretli öğretmenliğin tamamen kaldırılmasıysa, bu şekilde kalıcı hale getirilmesi kabul edilebilir bir durum değil. Öğretmenlik bir ihtisas mesleği. Bu nedenle öğretmenlerin kendi aralarında sözleşmeli, ücretli, kadrolu diye ayrıştırılması uzun zamandır itiraz ettiğimiz bir nokta. Bugünkü kararla da bunun yaygın bir uygulama haline geldiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.